06.02 20:07 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы примем закон о форпостах, Трамп в курсе

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Кнессет должен принять закон о ретроактивной легализации израильских форпостов во втором и третьем чтении при абсолютной поддержке премьер-министрв. Об этом Биньямин Нетаниягу заявил днем 6 февраля."Я никогда не говорил о своей заинтересованности в отсрочке голосования. Я говорил, что буду вести себя в полном соответствии с нашими национальными интересами, как я их понимаю. И в наши национальные интересы не входить удивлять друзей", - цитирует его "Аруц Шева".Нетаниягу пояснил, что через администрацию американского президента он уведомил Дональда Трампа о своем намерении представить законопроект, добавив, что данный протокол "является важным для друзей". Однако проливать свет на то, какой именно ответ поступил из Белого дома, премьер не стал.В то же время на данный момент остается очевидным, что представить закон о форпостах да и присутствовать на пленарном заседании Нетаниягу не сможет, так как назначено оно на 22.30, а его самолет прилетит из Лондона лишь около полуночи.Премьер-министр рассказал также о некоторых вопросах, которые были подняты на первой встрече с его британской коллегой Терезой Мэй. Одной из них стало израильское строительство в Иудее и Самарии. Биньямин Нетаниягу сказал главе правительства Великобритании, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью к западу от Иордана."Это было верным решением до перемен в регионе, и после них, когда поднял голову радикальный ислам. Любая оставленная территория будет захвачена Ираном или ISIS", - сказал он.В то же время в канцелярии его визави заявила о том, что Лондон "продолжает поддержку стратегии "двух государств" как лучшего способа достижения стабильности и мира".Нетаниягу также попросил британцев прекратить поддержку израильских организаций, работающих против Еврейского государства, отдельно выделив среди них Breaking the Silence.Кроме того, он поднял экономических отношений между Израилем и Соединенным Королевством после Brexit."Великобритания находится на пути выхода из ЕС и заинтересована в развитии отношений с Израилем. На данный момент торговые соглашения не подписываются, но была достигнута договоренность о том, что Израиль и Британия начнут обсуждение, итоговой целью которого является соглашение о свободной торговле", - подчеркнул Нетаниягу.