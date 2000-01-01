Нетаниягу: Мы примем закон о форпостах, Трамп в курсе
Кнессет должен принять закон о ретроактивной легализации израильских форпостов во втором и третьем чтении при абсолютной поддержке премьер-министрв. Об этом Биньямин Нетаниягу заявил днем 6 февраля.
"Я никогда не говорил о своей заинтересованности в отсрочке голосования. Я говорил, что буду вести себя в полном соответствии с нашими национальными интересами, как я их понимаю. И в наши национальные интересы не входить удивлять друзей", - цитирует его "Аруц Шева".
Нетаниягу пояснил, что через администрацию американского президента он уведомил Дональда Трампа о своем намерении представить законопроект, добавив, что данный протокол "является важным для друзей". Однако проливать свет на то, какой именно ответ поступил из Белого дома, премьер не стал.
В то же время на данный момент остается очевидным, что представить закон о форпостах да и присутствовать на пленарном заседании Нетаниягу не сможет, так как назначено оно на 22.30, а его самолет прилетит из Лондона лишь около полуночи.
Премьер-министр рассказал также о некоторых вопросах, которые были подняты на первой встрече с его британской коллегой Терезой Мэй. Одной из них стало израильское строительство в Иудее и Самарии. Биньямин Нетаниягу сказал главе правительства Великобритании, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью к западу от Иордана.
"Это было верным решением до перемен в регионе, и после них, когда поднял голову радикальный ислам. Любая оставленная территория будет захвачена Ираном или ISIS", - сказал он.
В то же время в канцелярии его визави заявила о том, что Лондон "продолжает поддержку стратегии "двух государств" как лучшего способа достижения стабильности и мира".
Нетаниягу также попросил британцев прекратить поддержку израильских организаций, работающих против Еврейского государства, отдельно выделив среди них Breaking the Silence.
Кроме того, он поднял экономических отношений между Израилем и Соединенным Королевством после Brexit.
"Великобритания находится на пути выхода из ЕС и заинтересована в развитии отношений с Израилем. На данный момент торговые соглашения не подписываются, но была достигнута договоренность о том, что Израиль и Британия начнут обсуждение, итоговой целью которого является соглашение о свободной торговле", - подчеркнул Нетаниягу.