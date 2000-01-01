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flickr 06.02 20:45   MIGnews.com

Пенс объяснил слова Трампа про убийц и Путина

Вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала Fox News заявил, что слова президента Дональда Трампа про президента России Владимира Путина не были как-либо направлены против американского народа, передает Газета.ру.

"Заявления, которые он сделал, не были в какой-либо мере направлены на одинаковую моральную оценку высоких идеалов и практик американского народа и народа России", — сказал он.

Пенс подчеркнул, что Трамп ищет способ начать новые отношения с народом России и с его властями. По его словам, президент руководствуется вопросом: "Есть ли пути, по которым мы можем начать работать вместе?"

При этом вице-президент также подчеркнул, что США находятся перед "очень серьезными испытаниями".

"По правде говоря, нам нужно создать новые коалиции и новые партнерства для противостояния радикальному исламскому терроризму. В особенности Россия и США имеют общего врага в лице ИГ (террористическая организация "Исламское государство", также известна как ISIS)", — пояснил Пенс.

Ранее Трамп во время интервью на Fox News отметил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не самая невинная страна. Так он прокомментировал слова ведущего Билла О'Райли, который назвал Путина "убийцей".
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