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Путин не согласен, что Иран - государство-террорист | Фото: kremlin.ru06.02 18:40   MIGnews.com

Путин не согласен, что Иран - государство-террорист

Россия не согласна с позицией американского президента Дональда Трапа, что Иран является "террористическим государством №1 в мире". С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российское руководство не согласно с тем, что Иран "снабжает всех в мире деньгами и оружием", как заявил Трамп. Как отметил пресс-секретарь Путина, не является секретом то, что позиции РФ и США по целому ряду вопросов международной и региональной политики диаметрально противоположны.

"Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп предупредил о намерении в дальнейшем давить на Исламскую республики санкциями, что Тегеран отказался от своей политики поддержки международного террора.

Напомним, что в этом же интервью ведущий назвал Владимира Путина убийцей, что возмутило Кремль.
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