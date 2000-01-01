Путин не согласен, что Иран - государство-террорист

Российское руководство не согласно с тем, что Иран "снабжает всех в мире деньгами и оружием", как заявил Трамп. Как отметил пресс-секретарь Путина, не является секретом то, что позиции РФ и США по целому ряду вопросов международной и региональной политики диаметрально противоположны.
"Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США", - подчеркнул он.
Напомним, что ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп предупредил о намерении в дальнейшем давить на Исламскую республики санкциями, что Тегеран отказался от своей политики поддержки международного террора.