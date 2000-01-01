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06.02 17:25   MIGnews.com

Герцог: Закон о легализации форпостов - катастрофа Израиля

Закон о ретроспективной легализации израильских поселений в Иудее и Самарии является нелегитимным и станет катастрофой для ЦАХАЛа и всей страны, считает лидер парламентской оппозиции и председатель партии "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог.

"Закон о форпостах – катастрофа для народа Израиля. Катастрофа, первоначальные признаки которой мы увидели с принятием осуждающей поселения резолюции Совета Безопасности ООН. Теперь это стало прямой угрозой лидерам государства и ЦАХАЛу", - сказал Герцог, открывая заседание фракции "Сионистский лагерь" 6 февраля.

Он привел замечание бывшего заместителя Генерального прокурора Израиля, который назвал выставление данного законопроекта на голосование нарушением пленарной дисциплины, так как он является нелегитимным и ему не может быть места в своде законов Израиля.

"Поэтому я призываю вас, члены коалиции и, в первую очередь, министр обороны Авигдор Либерман, министр финансов Кахлон, а также все партийные лидеры
, не соглашаться с этим законом. Вы поддерживаете нелегитимный закон, поэтому вы не можете поддержать его. Так написал и постановил Генеральный прокурор и это же постановит любой представитель права. Пожалуйста, поднимите ваши руки и не допустите голосование по этому закону, прежде чем произойдет катастрофа для Государства Израиль, и будет принят закон, от которого будут страдать еще много будущих поколений", - призвал Ицхак Герцог.
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