06.02 16:41 MIGnews.com

В Лондоне Тереза Мэй встретила Нетаниягу закрытыми дверями

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Всем народам мира необходимо последовать примеру президента США Дональда Трампа и в ответ на новые ракетные испытания ввести санкции против Ирана, так как Исламская республика угрожает не только Израилю и Ближнему Востоку, но и всему Западу и остальному миру.Такое заявление, как сообщает Guardian, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал перед встречей со своей британской коллегой Терезой Мэй, которая состоялась 6 февраля в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит."Совершенно очевидно, мы сталкиваемся с вызовами со стороны военизированного ислама и в особенности - Ирана. Иран стремится уничтожить Израиль, хочет покорить Ближний Восток, он угрожает Европе, угрожает Западу, угрожает миру. С его стороны поступают провокация за провокацией.Именно поэтому я приветствовал введение президентом Трампом новых санкций против Ирана. Я считаю, остальным народам следует последовать этому шагу. В частности, это касается ответственных народов", - сказал израильский премьер, призвав Терезу Мэй "не оставить иранскую агрессию без ответа".В канцелярии британского премьера сообщили: "Мы разделяем обеспокоенность по поводу этих испытаний. Они обсуждались в ООН и мы четко обозначили нашу позицию".Стоит отметить, что для политиков это встреча стала первой с момента вступления Терезы Мэй в должность премьер-министра после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Ожидается, что, помимо Ирана, на ней будут подняты вопросы поселенческой деятельности Израиля в Иудее и Самарии, ближневосточного мирного процесса и израильско-британских взаимоотношений после так называемого "Брексита".Стоит отметить, что началась встреча с нарушения протокола, так как прибывшего по адресу Даунинг-стрит, 10, Биньямина Нетаниягу никто не встретил. Около 15 секунд он стоял перед закрытыми дверями, ожидая, чтобы его кто-то впустил, однако был вынужден зайти в администрацию главы британского правительства самостоятельно. Лишь через пару минут они с Терезой Мэй вышли и пожали руки перед камерами.На Даунинг-стрит такой конфуз объяснили "чрезмерной пунктуальностью" премьер-министра Израиля, который прибыл на 2 минуты раньше оговоренного.