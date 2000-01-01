06.02 15:37 MIGnews.com

Электрический конь: Удобство, ставшее проблемой

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Трудно не согласиться с тем, что электрические велосипеды стали в последние годы неотъемлемой частью уличного движения в Израиле. Только в Тель Авиве, по оценкам полиции, ежедневно по улицам города перемещаются 15-20 тысяч единиц этого вида транспорта, всего по дорогам Израиля, согласно данным статистического института "Геокартография", ездят не менее 225 тысяч электрических велосипедов. За последние три года их количество выросло почти на 70 тысяч, ежегодно израильтяне приобретают порядка 25- 26 тысяч двухколесных машин.В среднем электрический велосипед стоит около 3 тысяч шекелей, что делает его доступным средством передвижения для самых широких слоев населения. По данным "Геокартографии", 27% владельцев электровелосипедов — подростки в возрасте до 16 лет, 39% — мужчины в возрасте 18-34 лет. Женщин этот вид транспорта не привлекает, их доля в общем числе владельцев не превышает 8%. Возможно, женщин опасаются — и вполне оправданно — опасностей, связанных с быстрой ездой. Число пострадавших любителей езды на электровелосипеде вызывает глубокую тревогу. В 2015 году в ДТП с участием электрических велосипедов пострадало 483 человека и каждый день как минимум один человек попадает в больницу, при этом большинство пострадавших являются не пешеходами, а владельцами электровелосипедов. Почти четверть пострадавших младше 13 лет.В марте прошлого года был утвержден закон, повышающий минимальный возраст управления электровелосипедом с 14 до 16 лет. На этой неделе Кнессет утвердил повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения для владельцев электрических велосипедов: езда на электрическом велосипеде детям младше 14 лет обойдется родителям в 1.000 шекелей, за проезд по тротуару штраф увеличивается со 100 до 250 шекелей. В прошлом году Управление по безопасности дорожного движения провело широкомасштабное исследование, касающееся использования электровелосипедов в городской черте. По следам наблюдений за почти 7.400 пользователями электровелосипедов установлено, что 33% из них являются подростками младше 16 лет. Среди детей в возрасте до 17 лет шлем был только у 19% и это несмотря на то, что закон запрещает езду без шлема. Что, конечно же, поднимает в полный рост вопрос ответственности родителей, которые и выпустили детей на дороги, приобретя им транспортное средство.