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Гиганты хай-тека вступили в бой против запрета на мусульман 06.02 15:03   MIGnews.com

Гиганты хай-тека вступили в бой против запрета на мусульман

Десятки компаний хай-тека - среди них такие гиганты, как Apple, Google и Facebook , подписали юридический документ, осуждающий запрет на въезд в США иммигрантов из мусульманских стран, изданный президентом Дональдом Трампом.

Экспертное мнение, подписанное руководством 97 компаний хай-тека подано в девятый апелляционный суд, занимающийся рассмотрением законности соответствующего указа Трампа.

Компании утверждают, что запрет мешает найму работников в хай-тек, и затрудняет конкуренцию для американских компаний на международном рынке.

В документе говорится: “Указ влечет за собой настолько внезапное изменение правил въезда в Соединенные Штаты, что он наносит существенный ущерб американским компаниям. Он мешает усилиям американских компаний по найму великих талантов, увеличивает издержки бизнеса, затрудняет для американских компаний конкуренцию на международном рынке и дает международным компаниям значительный стимул для создания бизнесов за пределами границ Соединенных Штатов”.

Ранее против запрета высказались директор facebook шерил Сандберг и Amazon Джефф Безон. В штаб-квартире Google состоялась демонстрация возмущенных сотрудников.

В экспертном мнении сообщается, что “иммигранты или их дети основали 200 из 500 компаний в списке Fortune 500". По мнению авторов документа, указ Трампа представляет собой “значительный отход от принципов честности и предсказуемости, характеризовавших американскую иммиграционную политику на протяжении последних 50 лет”.

Между тем мало кто осознает масштаб амбиций Трампа в данной сфере. Временный запрет на въезд иммигрантов из семи мусульманских государств - лишь верхушка айсберга, начало полной переделки американской иммиграционной машины. По последним данным, на территории Соединенных Штатов проживает 11,5 миллионов нелегальных мигрантов, 3,5% от всего населения.

Согласно тем документам и меморандумам для иммиграционной службы новой администрации, Трамп намерен выслать из Америки до 8 миллионов человек. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Трамп готов депортировать восемь миллионов человек".
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