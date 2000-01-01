Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель стала официальным кандидатом на должность главы правительства ФРГ от партий "Христианско-демократический союз" (ХДС) и "Христианско-социальный союз" (ХСС), передает Reuters.
Таким образом, Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции ФРГ. Председатель ХСС премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и действующий канцлер представят совместную предвыборную стратегию.
Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер Германии.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель, являющаяся председателем партии ХДС, на выборах будет общим кандидатом на пост канцлера от правящей коалиции.