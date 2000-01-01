Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Commons.wikimedia.org 06.02 14:45   MIGnews.com

Ассанж призвал Британию и Швецию восстановить его свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь обратился к властям Великобритании и Швеции с просьбой вернуть ему свободу. 5 февраля эксперты, входящие в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, признали задержание Ассанжа незаконным. Группа подчеркнула, что ее экспертное заключение является юридически обязывающим.

"Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека", — цитирует Ассанжа ТАСС.

Джулиан Ассанж уже несколько лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Это попытка избежать экстрадиции в Швецию, откуда он может быть депортирован в США. В США Ассанжа ждет суд. В Эквадоре Джулиан Ассанж получил политическое убежище.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:52
Захалка: освободить террориста, убившего капрала ЦАХАЛ
15:37
Электрический конь: Удобство, ставшее проблемой
15:15
Китай окажет Сирии гуманитарную помощь
14:20
МИД РФ осудил введение новых санкций США в отношении Ирана
14:07
ХАМАС планировал взорвать пассажирский поезд
13:36
В ближайшие недели Тель-Авив погрузится в транспортный хаос
12:19
Путин- убийца? Кремль требует извинений от Fox news
12:14
Композитора Игоря Крутого прооперировали в Лос-Анджелесе
12:10
Израиль модернизирует транспортные самолеты для Amazon
11:35
Израиль: Пенсионный разрыв
11:18
Марин Ле Пен начала президентскую кампанию в духе Трампа
11:06
Управление тюрем наказало Ольмерта
10:39
Тель-Авив: 71-летняя избила мужа за отказ заниматься сексом
10:31
Ответ на ракету: Артиллерийский обстрел Газы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus