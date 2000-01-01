06.02 14:45 MIGnews.com

Ассанж призвал Британию и Швецию восстановить его свободу

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь обратился к властям Великобритании и Швеции с просьбой вернуть ему свободу. 5 февраля эксперты, входящие в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, признали задержание Ассанжа незаконным. Группа подчеркнула, что ее экспертное заключение является юридически обязывающим."Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека", — цитирует Ассанжа ТАСС.Джулиан Ассанж уже несколько лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Это попытка избежать экстрадиции в Швецию, откуда он может быть депортирован в США. В США Ассанжа ждет суд. В Эквадоре Джулиан Ассанж получил политическое убежище.