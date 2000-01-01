06.02 14:20 MIGnews.com

МИД РФ осудил введение новых санкций США в отношении Ирана

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Замглавы МИД Ф Сергей Рябков выразил сожаления в связи с новыми ограничительными мерами, которые были введены США в отношении Ирана, передает ТАСС.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении воздействовать на Иран с помощью санкций, а также назвал эту исламскую республику "террористическим государством номер один". США ввели новые санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки имена 13 человек и 12 структур. Тегеран объявил об ответных мерах.Рябков напомнил, что Москва считает санкции неприемлемым способом решения тех или иных вопросов и указал, что РФ считает голословными заявления ряда СМИ о том, что США пытаются «поссорить» Россию и Иран.Замминистра иностранных дел сказал, что Москва не видит проблем, касающихся реализации Соглашения по иранской ядерной программе и рассчитывает на то, что США будут придерживаться договоренностей."Рассчитываем, что строгое и четкое прочтение положений Плана и резолюции будет главным в определении дальнейшей линии Вашингтона на этом направлении", - сказал Рябков.