06.02 13:11 MIGnews.com

В случае провала закона о форпостах - аннексия территорий

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Министр культуры Израиля Мири Регев, выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ, заявила, что сегодня Кнессет обсудит и примет так называемый “закон о форпостах”, регулирующий легальный статус израильских поселениях на палестинских территориях.Регев отвергла спекуляции о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу якобы пытается оттянуть принятие закона, с тем, чтобы предварительно согласовать его с президентом США Дональдом Трампом на встрече 15 февраля.Регев сказала: “Я была на этом заседании правительства. Глава правительства ничего об этом сказал. После этого я говорила с помощниками Нетаниягу. Они такого тоже не говорили. Закон будет обсужден сегодня, и сегодня он будет принят”.Регев предупредила, что в случае, если закон, принятый Кнессетом, будет заблокирован в БАГАЦ, правительство будет вынуждено пойти на аннексию части палестинских территорий.Регев заявила: В случае, если БАГАЦ вернет нам этот закон, у нас будет совершенно легитимный повод распространить суверенитет на Иудею и Самарию. Судьи должны наконец понять, их сфера - законодательство. Решения принимаем мы”.Регев подчеркнула: Пора навести порядок в судебной системе. Она должна отражать все разнообразие мнений в обществе. Если мне удалось сделать то, что я сделала в культуре, то то же самое возможно сделать с реформой БАГАЦа”.