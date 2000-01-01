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В случае провала закона о форпостах - аннексия территорий 06.02 13:11   MIGnews.com

В случае провала закона о форпостах - аннексия территорий

Министр культуры Израиля Мири Регев, выступая в эфире радио Галей ЦАХАЛ, заявила, что сегодня Кнессет обсудит и примет так называемый “закон о форпостах”, регулирующий легальный статус израильских поселениях на палестинских территориях.

Регев отвергла спекуляции о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу якобы пытается оттянуть принятие закона, с тем, чтобы предварительно согласовать его с президентом США Дональдом Трампом на встрече 15 февраля.

Регев сказала: “Я была на этом заседании правительства. Глава правительства ничего об этом сказал. После этого я говорила с помощниками Нетаниягу. Они такого тоже не говорили. Закон будет обсужден сегодня, и сегодня он будет принят”.

Регев предупредила, что в случае, если закон, принятый Кнессетом, будет заблокирован в БАГАЦ, правительство будет вынуждено пойти на аннексию части палестинских территорий.

Регев заявила: В случае, если БАГАЦ вернет нам этот закон, у нас будет совершенно легитимный повод распространить суверенитет на Иудею и Самарию. Судьи должны наконец понять, их сфера - законодательство. Решения принимаем мы”.

Регев подчеркнула: Пора навести порядок в судебной системе. Она должна отражать все разнообразие мнений в обществе. Если мне удалось сделать то, что я сделала в культуре, то то же самое возможно сделать с реформой БАГАЦа”.
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