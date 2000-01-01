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Преемник Сулеймани поклялся в жестокой мести | Фото:06.01 10:03   MIGnews.com

Преемник Сулеймани поклялся в жестокой мести

Преемник командующего "Аль-Кудс", ликвидированного генерала "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Исмаил Гани поклялся отомстить за своего предшественника.

Соответствующее заявление он сделал перед церемонией прощания в Тегеране, передает The Times of Israel.

В частности, Гани высказал свое мнение о действиях США в Багдаде в интервью иранскому государственному телевидению.

"Всемогущий Аллах пообещал отомстить, а Аллах – главный мститель. Конечно, будут предприняты меры. Мы обещаем продолжать мученический путь Сулеймани так же уверенно, как и прежде, с помощью Бога", – ответил он журналистам.

По словам Гани, последователи Сулеймани стремятся "избавиться от Америки в ближневосточном регионе".


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