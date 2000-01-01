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У управления судов - база данных компромата на судей 06.01 09:29   MIGnews.com

У управления судов - база данных компромата на судей

Газета Исраэль Ха Йом опубликовала статью о том, что в распоряжении управления судов находится секретная база данных, которые могут служить в качестве потенциального компромата в отношении судей.

База данных называется “шарбит”.

База данных собрана управлением без всякой на то легальной санкции или одобрения.

В базу данных включены сведения о криминальном прошлом потенциальных кандидатов, полученных от полиции Израиля, сведения о финансовых обязательствах судей, полученные от управления налогообложения, “разнообразная информация о кандидате, включая его квалификацию, способности, соответствие занимаемой должности”. В базе данных также содержится  “информация о рекомендациях, обвинениях и открытых делах, полученных от Ассоциации Адвокатов Израиля”, информация о “жалобах на кандидата, полученных от граждан”, информация об “оправданных претензиях, полученных от офиса уполномоченного по делам судов, “рекомендации комиссии министерства юстиции” и “рекомендации, полученные от юридического советника правительства”.

Также сообщает о том, что подобная информация передается нескольким государственным органам, участвующим в назначении и надзоре за деятельностью. судей. Кроме того, она передается комитету по назначению судей, но только в той ее части, которая “является релевантной” (кто определяет степень “релевантности” - не сказано), а также “назначенным судом агентами, занятым в процессе назначения судей”. Среди прочего, министерство финансов передает этим органам “дигитальные материалы. включая информацию о пенсиях”.

Следует отметить, что в соответствии с законом о защите права на частную жизнь такая база данных должна быть зарегистрирована в Регистраторе баз Данных. Этот орган обеспечивает сохранность и безопасность зарегистрированных баз данных. Кроме того, тот же закон предоставляет право зарегистрированным в базе данных лицам просматривать в ней информацию о себе. Оба этих условия не выполнены.

Управление судов ответ на публикацию сообщило, что “проблема обсуждается в компетентных органах, в тот момент, когда окончательное решение будет принято, база данных будет зарегистрирована”. Относительно использования материалов зарегистрированными лицами сказано, что “в настоящий момент соответствующая процедура обсуждается комитетом по назначению судей”.На вопрос о том, почему информация, собранная в период назначения судьи продолжает храниться в базе данных, был дан следующий ответ: подобные материалы “хранятся и используются в соответствии с нуждами системы и в согласно существующим инструкциям”.


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