06.01 08:27 MIGnews.com

Мандельблитт: Кнессет не поверит Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт сообщил, что ему “трудно поверить в то”, что Кнессет примет утверждения премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что судебная система "шьет ему дела".1 января Нетаниягу выступил с обращением к народу и заявил: "По закону ни у кого, ни у одного человека, нет возможности уклониться от того, чтобы предстать перед судом. И поэтому, когда меня спросили на 12-м канале: Вы попытаетесь инициировать закон или какой-то процесс, который сделает невозможным суд над вами? - Я ответил: С какой стати? Нет! И сегодня я возвращаюсь к сказанному: С какой стати? Я не продвигал никакой закон, и я не изменял никакой закон, я намерен предстать перед судом и разбить все безумные наветы выдвинутые против меня. Дорогие израильские избиратели, закон об иммунитете принят ради того, чтобы защитить народных избранников от того, чтобы им “шили дела”, от выдвижения политических обвинений, цель которых - причинить ущерб воле народа. этот закон принят для того, чтобы народные избранники могли служить согласно воле народа - а не воле чиновников"Во время юридической конференции в Хайфе Мандельблитта спросили, легитимно ли использование премьером таких определений, как “путч” и “пошитые дела”.Мандельблитт ответил, что в ходе досудебных слушаний никто не говорил о том, что Нетаниягу “шьют дела”. Мандельблитт сказал: “После того, как было принято решение вынести обвинительные заключения, на поверхность всплыли подобные обвинения. Это вызывает сожаление, оснований для таких утверждений нет”.Мандельблитт добавил, что не желает вступать в противостояние с Нетаниягу по данному вопросу: “ Несомненно на премьер-министра распространяется презумпция невиновности. Пусть никто не ошибается премьер-министр - он премьер-министр всех нас. Я реально не собираюсь идти на конфронтацию с премьер-министром. Я не думаю, что иски идеальны, есть вещи которые следует исправить, и есть легитимные вещи заслуживающие легитимной критики. Это будет исследовано тем способом, который приписывает закон, и я не думаю что это правильно или возможно выносить такие суждения, под которыми нет никакой основы”.Манделблитт подчеркнул: “Речь идет о конкретном деле с конкретными решениями. В конечном итоге всегда говорят улики. Мы шли шаг за шагом. На первом этапе мы решили понизить профиль, и потому речь шла об изучении обстоятельств, а не о расследовании. Вторая вещь - это был по настоящему святой процесс. В ходе этого процесса были предоставлены все какие только возможно возможности защите. Это не избавляет от ошибок, не бывает процессов без ошибок. Никто ничего не скрывает, работают самые лучшие люди. Я ничего не боюсь, но я очень счастлив в связи с теми решениями, которые принял. Я реально в это верю. Есть сбои в системе, и хорошо, что их находят. Суд все разъяснит”.