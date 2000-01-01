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Король Иордании призвал защитить Ирак | Фото:06.01 15:29   MIGnews.com

Король Иордании призвал защитить Ирак

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн призвал защитить Ирак от угроз безопасности.

В частности, он поговорил по телефону с президентом Ирака Бархамом Салехом, подчеркнув, что Иордания всегда защищала стабильность в стране, передает The Jerusalem Post со ссылкой на Ynet.

Он сказал, что необходимо приложить усилия для преодоления напряженности, а также устранить любую угрозу безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Тем не менее, король Абдалла II не упомянул во время разговора о ликвидации командующего бригадами "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.


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