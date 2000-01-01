06.01 07:23 MIGnews.com

Трамп: Мы введем невиданные санкции против Ирака

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Президент США Дональд Трамп ответил на решение иракского парламента, потребовавшего вывести американские войска из страны.Трамп заявил, что введет “глубокие санкции” против Ирака в случае осуществления подобного сценария.Он также заявил, что Америка потребует компенсации за “чрезвычайно дорогостоящую авиабазу”, построенную Пентагоном в Ираке.Следует отметить, что решение, принятое иракским парламентом не является обязательным к исполнению.Трамп, выступая на борту Air Force One перед журналистами заявил: “Мы потратили много денег в Ираке. У нас - чрезвычайно дорогостоящая база там. на ее строительство были потрачены миллиарды долларов… Мы не уйдем без того, чтобы они ее нам оплатили”.Трамп пригрозил, что уход американцев из Ирака “не произойдет на очень дружеской основе”. Трамп сказал: "Мы введем против них такие санкции, которых еще никто не видел. По сравнению с ними иранские санкции будут выглядеть банальными”.В разных частях Ирака развернуто около пяти тысяч американских военнослужащих.Премьер-министр Ирака Адель Абдуль Махди заявил депутатам парламента, что необходимо создать расписание вывода всех иностранных контингентов из страны “ради сохранения национального суверенитета”. Он назвал ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада “политическим убийством”.