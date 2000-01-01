Напряженность на Ближнем Востоке на руку ИГ, - Макрон
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что нынешняя напряженность на Ближнем Востоке может повлиять на глобальный экономический рост и оживить группировки "Исламское государство".
"Следует всегда спрашивать, кому это служит и кто получает прибыль от этой нестабильности. Нестабильность на Ближнем Востоке сегодня выгодна только одной организации - группировке "Исламское государство" – сказал министр.
Ле Мэр добавил, что нестабильность "усилит террористическую угрозу над Францией и Европой", пишет Aawsat.
Он также добавил, что "любая напряженность всегда влияет на глобальный экономический рост".