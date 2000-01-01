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07.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Джонсон: Сулеймани представлял угрозу нашим интересам. Касем Сулеймани представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Убийство еврейки: протесты во Франции из-за решения суда. В нескольких городах Франции прошли акции протеста против решения Апелляционного суда Парижа, освободившего от уголовной ответственности убийцу еврейки – мусульманина Кобили Траоре.

Кахоль Лаван: правительство Биби - криминальная организация. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, сложив с себя министерские обязанности, назначил несколько новых министров.

Беннетт нашел массу незаконных построек в долине реки Иордан. Утром, 6 января, министр обороны Израиля Нафтали Беннетт проехался по долине реки Иордан.

Эксперты: война Израиля с Ираном может произойти в 2020. В наступающем году возрастает опасность широкомасштабной войны вдоль северных границ Израиля, во многом из-за растущей "решимости и смелости" Ирана.


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