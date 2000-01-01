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Британку, обвинившую израильтян в изнасиловании, помилуют | Фото:06.01 20:27   MIGnews.com

Британку, обвинившую израильтян в изнасиловании, помилуют

Британская девушка, недавно осужденная на Кипре за фальсификацию обвинения в групповом изнасиловании 12 молодых израильских туристов, получит президентское помилование, если она будет приговорена к тюремному заключению.

Об этом сообщили британские и кипрские СМИ в понедельник, 6 января.

Президент Кипра Никос Анастасиадес ждет результатов вынесения приговора во вторник в окружном суде Фамагусты в Паралимни, прежде чем объявить о своем решении, сообщила кипрская газета Phileleftheros.

19-летней туристки грозит до года тюремного заключения и штраф в размере около 1700 евро (1900 долларов США). Источники в кипрском правительстве сообщили Phileleftheros, что президент не принял решение не из-за давления со стороны британского правительства, а скорее из-за возраста девушки и резонанса, которое получило дело.


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