07.01 07:04 MIGnews.com
Халифа Хафтар захватил город на севере Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА), под предводительством генерала Халифа Хафтара, захватила ливийский город Сирт. Об этом пишет издание Sky News Arabiya.
Сообщается, что местные жители выступили в поддержку генерала и его армии, поэтому быстро сдались.
Помимо прочего, был захвачен военный батальон Сирта, аэропорт и прибрежный порт. Сама армия заняла центр города.
5 января военно-воздушные силы ЛНА атаковали военный колледж в Триполи. В результате удара погибли 20 кадетов. По другим данным - 38, в том числе офицеры Турции.
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