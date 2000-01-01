07.01 07:04 MIGnews.com

Халифа Хафтар захватил город на севере Ливии

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Ливийская национальная армия (ЛНА), под предводительством генерала Халифа Хафтара, захватила ливийский город Сирт. Об этом пишет издание Sky News Arabiya.Сообщается, что местные жители выступили в поддержку генерала и его армии, поэтому быстро сдались.Помимо прочего, был захвачен военный батальон Сирта, аэропорт и прибрежный порт. Сама армия заняла центр города.5 января военно-воздушные силы ЛНА атаковали военный колледж в Триполи. В результате удара погибли 20 кадетов. По другим данным - 38, в том числе офицеры Турции.