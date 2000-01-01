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Принц Чарльз посетит Израиль и ПА | Фото:06.01 16:46   MIGnews.com

Принц Чарльз посетит Израиль и ПА

Принц Чарльз посетит Израиль и Палестинскую администрацию от имени правительства Великобритании в период с 23 по 24 января.

По приглашению президента Израиля Реувена Ривлина принц примет участие во Всемирном форуме по Холокосту 23 января, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима. По приглашению президента ПА Махмуда Аббаса принц позже посетит Палестинскую автономию.

Во время своего пребывания в Израиле принц Чарльз встретится с президентом Ривлином в его официальной резиденции в Иерусалиме. Позже он посетит Всемирный форум по Холокосту в Яд Вашем, Всемирный центр памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, где он присоединится к другим мировым лидерам, чтобы почтить память всех тех, кто был убит нацистским режимом.

Принц Чарльз - один из немногих иностранных гостей, которых попросили выступить на мероприятии. Принц также возложит венок от имени Соединенного Королевства.

В пятницу, 24 января, принц отправится в Вифлеем и будет принят президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

В посольстве говорилось об "оккупированных палестинских территориях".

Принц Уэльский ранее дважды посещал Иерусалим, один раз в 2016 году и один раз в 1995 году от имени королевы, чтобы присутствовать на похоронах президента Шимона Переса и премьер-министра Ицхака Рабина соответственно.


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