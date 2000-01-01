06.01 16:20 MIGnews.com

Эяль Инон: у меня нет конфликта интересов с Нетаниягу

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Юридический советник Кнессета Эяль Инон заявил, что не намерен отзывать свое юридическое мнение о том, что израильский парламент может обсудить вопрос о неприкосновенности Биньямина Нетаниягу уже в его нынешнем составе.Ранее представители правых партий обвинили Инона в том, что у того - конфликт интересов с Нетаниягу, поскольку жена Инона - Амит Мерари, является высокопоставленным прокурором, и участвовала в составлении обвинительных заключений против премьера.Инон заявил: "Проблемы, которые намерен рассматривать Кнессет являются его внутренним процедуральным делом. Юридический советник Кнессета не рассматривает по существу просьбу Нетаниягу о предоставлении неприкосновенности”.Инон также добавил, что обвинение в конфликте интересов “является циничным и сфабрикованным вбросом, цель которого - навредить юридическому советнику Кнессета”.