Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Эяль Инон: у меня нет конфликта интересов с Нетаниягу 06.01 16:20   MIGnews.com

Эяль Инон: у меня нет конфликта интересов с Нетаниягу

Юридический советник Кнессета Эяль Инон заявил, что не намерен отзывать свое юридическое мнение о том, что израильский парламент может обсудить вопрос о неприкосновенности Биньямина Нетаниягу уже в его нынешнем составе.

Ранее представители правых партий обвинили Инона в том, что у того - конфликт интересов с Нетаниягу, поскольку жена Инона - Амит Мерари, является высокопоставленным прокурором, и участвовала в составлении обвинительных заключений против премьера.

Инон заявил: "Проблемы, которые намерен рассматривать Кнессет являются его внутренним процедуральным делом. Юридический советник Кнессета не рассматривает по существу просьбу Нетаниягу о предоставлении неприкосновенности”.

Инон также добавил, что обвинение в конфликте интересов “является циничным и сфабрикованным вбросом, цель которого - навредить юридическому советнику Кнессета”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:02
Офицер ЦАХАЛа дистанцировал Израиль от убийства Сулеймани
17:01
Иранские боевики в Сирии боятся стать мишенью армии США
16:55
В Госдуме назвали угрозы Трампа Ираку "агонией"
16:46
Принц Чарльз посетит Израиль и ПА
16:39
Эяль Инон "прекратит" заниматься вопросами Нетаниягу
16:23
В Бат-Яме арестовали подозреваемого в педофилии в Instagram
16:02
Убийце Ари Фулда вынесли приговор в военном суде
15:55
США не уйдут из Ирака без компенсации
15:36
Нир Хефец подает в суд на Яира Нетаниягу
15:29
Король Иордании призвал защитить Ирак
15:25
Ниссенкорн: Нетаниягу запросил иммунитет у Кнессета
15:10
Израильтяне стали покупать меньше одежды
14:55
Меркель приедет в Кремль обсудить Украину и Ближний Восток
14:37
Иран заявил о выходе из ядерной сделки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus