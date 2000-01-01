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06.01 15:25   MIGnews.com

Ниссенкорн: Нетаниягу запросил иммунитет у Кнессета

Ави Ниссенкорн из партии "Кахоль Лаван", который является членом Комитета по договоренностям Кнессета, выступил в понедельник, 6 января, на радиостанции 103 FM и высказался о желании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу запросить парламентскую неприкосновенность.

"Существует большинство в Комитете по договоренностям и большинство в полном составе Кнессета." - сказал он. "Вы не забывайте, что Нетаниягу требовал иммунитета от нынешнего Кнессета, поэтому комитет должен обсудить этот вопрос".

"Он не может сказать:"Я прошу неприкосновенность у нынешнего Кнессета, но прошу передать его следующему Кнессету." По словам Ниссенкорна, обсуждение начнется через неделю. "Мы можем закончить это до выборов", - добавил политик.

"Любой, кто не смотрит на тот факт, что мы постепенно движемся в сторону недемократичности, слеп. Если у Нетаниягу будет 61 место в следующем Кнессете, он примет Французский закон и ограничит власть Верховного суда, и еще больше ослабить власть израильского парламента. Мы видим, что это происходит у нас на глазах, каждый день. Мы должны остановить это разрушение систем."

"Французский закон" предотвратит обвинение действующего премьер-министра. Такой закон не принесет пользы Нетаниягу лично, поскольку генеральный прокурор Авихай Мандельблит уже предъявил обвинения премьер-министру.


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