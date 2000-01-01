Меркель приедет в Кремль обсудить Украину и Ближний Восток
11 января канцлер Германии Ангела Меркель должна приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает УНН.
"11 января состоится встреча Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Лидеры стран будут обсуждать вооруженный конфликт на востоке Украины и актуальные темы международной повестки дня, в числе которых ситуация в Сирии, Ливии, напряженность на Ближнем Востоке после авиаудара по аэропорту Багдада.