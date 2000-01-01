06.01 13:29 MIGnews.com

Бывшая инструктор курсов: танкистки не могут заряжать орудия

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Начальника Генштаба ЦАХАЛа Авивы Кохави принял решение о том, что стоит продолжить пилотный проект по абсорбции женщин в танковые войска. Одним из условий продолжения проекта является понятие “раздельных танков” - то есть, речь не идет о смешанных мужских и женских экипажах.Нава Дроми, бывшая инструктор танкового курса в ЦАХАЛе, а сегодня - журналист газеты Гаарец, выступила против проекта “танкисток” в ЦАХАЛе. Сначала она выпустила твит, в котором сообщила: “Я - журналистка, но у меня есть собственное мнение. Я был инструктором на курсе танков. С моей точки зрения существуют физические трудности. Подавать 105-мм, 120-мм снаряды в боевых условиях - вовсе не просто. И я вообще не говорю о непростых ситуациях в случае смешанных экипажей”.Выступая после этого в эфире радио Решет Бет Дроми сказала: “Вот такая у нас теперь реальность - “раздельные танки”. Я о таком в жизни не слышала. Танки для мужчин, танки для женщин. Я - за феминизм, я - за то, чтобы женщины служили в армии на равных с мужчинами. Но я - за настоящий феминизм. Воюющие женщины - это хорошо, если они соответствуют тем же стандартам, что и мужчины. Я - не за тот феминизм, в котором ради “равенства” снижают боевые стандарты”.Дроми добавила: “Сегодня к этому добавляются новые проблемы, о которых никто не хочет говорить. Что происходит в танке, внутри этого очень ограниченного пространства? Там находятся женщины и мужчины, в очень непростой ситуации, в ситуации боевых действий, и они могут продолжаться 24 часа подряд. Мне не очень приятно говорить об этом в эфире, но есть очень натуральные, интимные ситуации. Что в них делает девушка в танке? “Дроми поставила, как представляется, верный диагноза ЦАХАЛу: “Исключение превращают в правило и армия превращается в лабораторию социальных экспериментов”.В эфире принимала участие Эден Эдри - одна из участниц пилотного проекта. Она утверждала, что “никаких проблем не было”, и любые проблемы можно было решить”. Эдри - одна из танкисток, подавшая петицию в БАГАЦ с требованием продолжить проект. Эдри говорит: "Решения не были сложными вообще, включая решения ситуации с естественными нуждами”.Журналист и бывший инструктор Дроми очень быстро загнала “танкистку” Эдри в угол: “Решение” предусматривало выход из танка?” Поколебавшись Эдри ответила “Да, но...” На что Дроми немедленно сказала: “Ты же понимаешь, что в условиях боевых действий, когда ты должна выйти из танка, а мужчина нет “решение” вовсе не является решением?”Дроми продолжила: “Я могу родить, а мужчины - нет, и точно также, как у меня есть эта привилегия - рожать, и они не будут мне об этом плакаться, так и эти попытки, взять из гражданской жизни какие-то понятия, и навязывать их в армии - не работают. Функция армии - побеждать, а не осуществлять чьи-то видения”.После этого Эдри заявила: “Я не заинтересована продолжать интервью” и оскорбленно положила трубку.