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В Госдуме назвали угрозы Трампа Ираку `агонией` | Фото:06.01 16:55   MIGnews.com

В Госдуме назвали угрозы Трампа Ираку "агонией"

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака в случае проявления враждебности по отношению к Вашингтону.

По его мнению, это слова "оккупанта" и попытка навязать однополярное мироустройство, передает ТАСС.

"Заявление Трампа о санкциях против Ирака – слова оккупанта. Американский президент забывает, что США туда никто изначально не звал", – сказал Слуцкий.

По его словам, оставлять американские войска на территории страны против воли народа – равносильно захвату.

"Это настоящая агония несостоявшегося гегемона и попытка вновь навязать однополярное мироустройство", – резюмировал он.


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