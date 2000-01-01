Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака в случае проявления враждебности по отношению к Вашингтону.
По его мнению, это слова "оккупанта" и попытка навязать однополярное мироустройство, передает ТАСС.
"Заявление Трампа о санкциях против Ирака – слова оккупанта. Американский президент забывает, что США туда никто изначально не звал", – сказал Слуцкий.
По его словам, оставлять американские войска на территории страны против воли народа – равносильно захвату.
"Это настоящая агония несостоявшегося гегемона и попытка вновь навязать однополярное мироустройство", – резюмировал он.