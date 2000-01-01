Ривлин: был уверен, что Нетаниягу не попросит иммунитет
Президент Израиля Реувен Ривлин был уверен, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не попросит депутатскую неприкосновенность.
Такое заявление он сделал в понедельник, 6 января, в комментарии журналисту "Едиот Ахронот" Нахуму Барнеа, передает Ynet.
"Доверие к правовой системе лежит в основе демократического существования", – сказал Ривлин.
Ривлин прокомментировал перспективу того, что ему придется принять решение по обвинению против Нетаниягу во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
"Я слышал, что нужно будет принять решение. Само собой разумеется, я посоветуюсь с советниками. Я задам все вопросы, которые следует задать. Я могу сказать вам, что не приму решение, исходя из личностей, но приму решение, основанное на принципах", – подчеркнул он.