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Ривлин: был уверен, что Нетаниягу не попросит иммунитет | Фото:06.01 12:40   MIGnews.com

Ривлин: был уверен, что Нетаниягу не попросит иммунитет

Президент Израиля Реувен Ривлин был уверен, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не попросит депутатскую неприкосновенность.

Такое заявление он сделал в понедельник, 6 января, в комментарии журналисту "Едиот Ахронот" Нахуму Барнеа, передает Ynet.

"Доверие к правовой системе лежит в основе демократического существования", – сказал Ривлин.

Ривлин прокомментировал перспективу того, что ему придется принять решение по обвинению против Нетаниягу во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

"Я слышал, что нужно будет принять решение. Само собой разумеется, я посоветуюсь с советниками. Я задам все вопросы, которые следует задать. Я могу сказать вам, что не приму решение, исходя из личностей, но приму решение, основанное на принципах", – подчеркнул он.


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