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`Месть за Сулеймани не ограничится смертью Трампа` 06.01 11:23   MIGnews.com

"Месть за Сулеймани не ограничится смертью Трампа"

Командующий аэрокосмическими войсками исламской республики Иран бригадный генерал Амир Али Хаджизаде поклялся отомстить страшной местью за ликвидацию американцами командующего Силами Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции.

Хаджизаде заявил6 “Месть за шахида Сулеймани не окончится даже со смертью Трампа. Единственное, что достойно крови шахида Сулеймани - полная аннигиляция Америки в регионе”.

Хаджизаде сделал это заявление на похоронах Сулеймани в Тегеране.


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