"Месть за Сулеймани не ограничится смертью Трампа"
Командующий аэрокосмическими войсками исламской республики Иран бригадный генерал Амир Али Хаджизаде поклялся отомстить страшной местью за ликвидацию американцами командующего Силами Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции.
Хаджизаде заявил6 “Месть за шахида Сулеймани не окончится даже со смертью Трампа. Единственное, что достойно крови шахида Сулеймани - полная аннигиляция Америки в регионе”.
Хаджизаде сделал это заявление на похоронах Сулеймани в Тегеране.