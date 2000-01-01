06.01 11:23 MIGnews.com

"Месть за Сулеймани не ограничится смертью Трампа"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Командующий аэрокосмическими войсками исламской республики Иран бригадный генерал Амир Али Хаджизаде поклялся отомстить страшной местью за ликвидацию американцами командующего Силами Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции.Хаджизаде заявил6 “Месть за шахида Сулеймани не окончится даже со смертью Трампа. Единственное, что достойно крови шахида Сулеймани - полная аннигиляция Америки в регионе”.Хаджизаде сделал это заявление на похоронах Сулеймани в Тегеране.