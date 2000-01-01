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На Нетаниягу накинулись из-за министерских назначений | Фото:06.01 12:06   MIGnews.com

Либерман: назначения Нетаниягу – политическое рейдерство

Глава НДИ Авигдор Либерман раскритиковал Биньямина Нетаниягу за назначение члена ШАС Ицхака Коэна министром строительства.

"Назначение Ицхака Коэна из ШАС на пост главы Минстроя во время правительства переходного правительства – это не что иное, как политический захват. Мало того, что ШАС имеет портфель Министерства внутренних дел, который переводит бюджеты в пользу ультраортодоксальных городов за счет периферии, так теперь еще и Минстрой начнет передавать озелененные территории и сельхозполя религиозным населенным пунктам", – возмутился Либерман.

Напомним, что ранее на премьер-министра накинулись с критикой в "Кахоль Лаван" из-за назначения Давида Битана министром сельского хозяйства.

"Премьер-министр, ставший бегающим от суда обвиняемым, назначает подозреваемого в коррупции ответственным за цены на продукты. Правительство Нетаниягу становится преступной организацией, единственная цель которой – обеспечить ее главу неприкосновенностью", – заявили в партии.


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