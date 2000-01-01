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Нетаниягу раздал министерские портфели: кого назначил | Фото:06.01 11:25   MIGnews.com

Нетаниягу раздал министерские портфели: кого назначил

В воскресенье, 5 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своей канцелярии провел встречи с кандидатами на вакантные посты.

По данным "13 канала", он решил назначить на министерские посты трех депутатов от партии "Ликуд".

В частности, Ифат Шаша-Битон получит портфель министра социального обеспечения, Ципи Хотовели – министра по делам диаспоры и Иерусалима, а Давид Битан – министра сельского хозяйства.

В свою очередь, депутат от партии ШАС Ицхак Коэн будет назначен на пост министра строительства.

Что примечательно, в марте 2019 года правоохранительные органы сообщили о завершении производства по делу Битана. Он подозревается в 12 эпизодах коррупционных преступлений и получении взяток на сумму 430 тысяч шекелей.


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