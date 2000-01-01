Нетаниягу раздал министерские портфели: кого назначил
В воскресенье, 5 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своей канцелярии провел встречи с кандидатами на вакантные посты.
По данным "13 канала", он решил назначить на министерские посты трех депутатов от партии "Ликуд".
В частности, Ифат Шаша-Битон получит портфель министра социального обеспечения, Ципи Хотовели – министра по делам диаспоры и Иерусалима, а Давид Битан – министра сельского хозяйства.
В свою очередь, депутат от партии ШАС Ицхак Коэн будет назначен на пост министра строительства.
Что примечательно, в марте 2019 года правоохранительные органы сообщили о завершении производства по делу Битана. Он подозревается в 12 эпизодах коррупционных преступлений и получении взяток на сумму 430 тысяч шекелей.