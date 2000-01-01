06.01 10:22 MIGnews.com

Командир российской группировки в Сирии скорбит о Сулеймани

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Представители командования российской группировки в Сирийской Арабской республики прибыли в посольство исламской республики Иран в городе Дамаск.Делегацию российских военных возглавляет командующий группировкой в Сирии генерал Александр Чайко.Российские военные выразили соболезнования иранской стороне в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской атаки 4 января в городе Багдад, сообщает иранский государственный телевизионный канал Al-Alam.