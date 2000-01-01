Командир российской группировки в Сирии скорбит о Сулеймани
Представители командования российской группировки в Сирийской Арабской республики прибыли в посольство исламской республики Иран в городе Дамаск.
Делегацию российских военных возглавляет командующий группировкой в Сирии генерал Александр Чайко.
Российские военные выразили соболезнования иранской стороне в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской атаки 4 января в городе Багдад, сообщает иранский государственный телевизионный канал Al-Alam.