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Командир российской группировки в Сирии скорбит о Сулеймани 06.01 10:22   MIGnews.com

Командир российской группировки в Сирии скорбит о Сулеймани

Представители командования российской группировки в Сирийской Арабской республики прибыли в посольство исламской республики Иран в городе Дамаск.

Делегацию российских военных возглавляет командующий группировкой в Сирии генерал Александр Чайко.

Российские военные выразили соболезнования иранской стороне в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской атаки 4 января в городе Багдад, сообщает иранский государственный телевизионный канал Al-Alam.


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