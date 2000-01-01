06.01 10:11 MIGnews.com

Кахоль Лаван: правительство Биби - криминальная организация

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, сложив с себя министерские обязанности, назначил несколько новых министров.Член Кнессета Бавид Битон назначен министром сельского хозяйства, Ципи Хотовели - министром по делам диаспоры, Ифат Битон - министром социальной защиты, Ицхак Коэн (ШАС) - министром строительства.В Кахоль Лаван назначения породили взрыв возмущения, в особенности назначение Давида Битона, обвиняющегося во взяточничестве. Кахоль Лаван распространил в связи с этим заявление следующего содержания: “Глава правительства, превратившийся в беглеца от закона теперь назначает подозреваемого во взятках на пост, который отвечает за цены на продовольствие. Правительство Нетаниягу превращается в криминальную организацию, единственная цель которой - обеспечить неприкосновенность ее главы”.