Трамп сомневается, что сервера Демпартии США взломала РФ
Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит на свою должность после инаугурации 20 января, поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу.
"Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", – написал избранный президент США на своей странице в Twitter.
The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia......
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, сообщили, что американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks.
Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.
По данным СМИ, несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе.