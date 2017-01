06.01 10:42 MIGnews.com

Трамп сомневается, что сервера Демпартии США взломала РФ

The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2017 р.

So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer servers? What is going on? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2017 р.

How did NBC get "an exclusive look into the top secret report he (Obama) was presented?" Who gave them this report and why? Politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2017 р.

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит на свою должность после инаугурации 20 января, поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу."Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", – написал избранный президент США на своей странице в Twitter."Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?" – задался Трамп вопросом."Что вообще происходит?", – добавил Трамп.Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в американские СМИ просочилась информация из совершенного секретного доклада американской разведки о вменяемых России кибератаках."Как получили "эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу", представленному Обаме"? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!", – написал Трамп в соцсети.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, сообщили, что американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks.Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.По данным СМИ, несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе.