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flickr 06.01 10:42   MIGnews.com

Трамп сомневается, что сервера Демпартии США взломала РФ

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит на свою должность после инаугурации 20 января, поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу.

"Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", – написал избранный президент США на своей странице в Twitter.




"Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?" – задался Трамп вопросом.

"Что вообще происходит?", – добавил Трамп.




Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в американские СМИ просочилась информация из совершенного секретного доклада американской разведки о вменяемых России кибератаках.

"Как получили "эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу", представленному Обаме"? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!", – написал Трамп в соцсети.




Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, сообщили, что американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.

По данным СМИ, несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе.
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