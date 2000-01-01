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Трамп выбрал кандидата на пост директора нацразведки США | Фото: Thinkstock06.01 09:55   MIGnews.com

Трамп выбрал кандидата на пост директора нацразведки США

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит на свою должность после инаугурации 20 января, решил выдвинуть бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки, передает Reuters.

73-летней Коутс более 10 лет занимал должность сенатора штата Индиана. До этого Коутс проработал четыре срока в нижней палате конгресса США.

Во время президентства Джорджа Буша-младшего Коутс занимал должность посла США в Германии. Кроме того, он входил в комитет сената по разведке.

Ранее предполагалось, что бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани может стать следующим главой национальной разведки США.
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