06.01 09:55 MIGnews.com

Трамп выбрал кандидата на пост директора нацразведки США

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Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит на свою должность после инаугурации 20 января, решил выдвинуть бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки, передает Reuters.73-летней Коутс более 10 лет занимал должность сенатора штата Индиана. До этого Коутс проработал четыре срока в нижней палате конгресса США.Во время президентства Джорджа Буша-младшего Коутс занимал должность посла США в Германии. Кроме того, он входил в комитет сената по разведке.Ранее предполагалось, что бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани может стать следующим главой национальной разведки США.