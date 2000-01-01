06.01 08:50 MIGnews.com

Япония отзывает посла в Южной Корее

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Токио временно отзывает посла из Южной Кореи из-за памятника "женщинам утешения", который был установлен в городе Пусан возле японского генконсульства, передает РИА Новости."Женщинами для утешения" называли местных жительниц, которых во время войны японские солдаты принуждали заниматься проституцией.Сообщается, что памятник в конце декабря установили представители общественной организации. По соглашению между странами, Япония должна выплатить для "женщин для утешения" около 8,6 миллиона долларов.В Токио поясняли, что Япония сочувствует женщинам, но документы о том, что во время Второй мировой войны японские солдаты принуждали южнокорейских женщин заниматься проституцией, не было обнаружено. Поэтому власти Японии приняли решение временно отозвать посла и приостановить переговоры на высшем уровне.