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flickr 06.01 08:04   MIGnews.com

Байден: США "тайно" ответили РФ на мнимые хакерские атаки

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что на те хакерские атаки, которые приписывают России, власти США ответили не только санкциями, но и тайными операциями своих спецслужб, передает ТАСС.

"Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем", – заявил Байден.

Не сообщается, в чем именно заключались неафишируемые действия Вашингтона.

Он также добавил, что надеется на то, что о подобных шагах общественность больше не узнает.

Ранее Байден заявлял, что у американского правительства имеются улики, свидетельствующие о том, что Россия имеет отношение к хакерским атакам.
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