06.01 07:14 MIGnews.com

Разведка США установила посредников между wikileaks и РФ

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Американская разведка идентифицировала посредников между wikileaks и Россией, сообщает телеканал CNN.Соответствующий доклад о взломе серверов Демократической партии, который якобы причинил ущерб предвыборной кампании Хиллари Клинтон, представлен президенту Бараку Обаме.Канал сообщает, что разведчики Америки “получили новую информацию о том, что Россия совершила взлом - частично ради того, чтобы помочь Трампу победить на выборах”.Речь идет о перехвате разговоров российских официальных лиц, в которых они выражают “ощущения счастья” в связи с победой Дональда Трампа. В некоторых случаях российские чиновники поздравляют друг друга.