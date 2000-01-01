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Разведка США установила посредников между wikileaks и РФ 06.01 07:14   MIGnews.com

Разведка США установила посредников между wikileaks и РФ

Американская разведка идентифицировала посредников между wikileaks и Россией, сообщает телеканал CNN.

Соответствующий доклад о взломе серверов Демократической партии, который якобы причинил ущерб предвыборной кампании Хиллари Клинтон, представлен президенту Бараку Обаме.

Канал сообщает, что разведчики Америки “получили новую информацию о том, что Россия совершила взлом - частично ради того, чтобы помочь Трампу победить на выборах”.

Речь идет о перехвате разговоров российских официальных лиц, в которых они выражают “ощущения счастья” в связи с победой Дональда Трампа. В некоторых случаях российские чиновники поздравляют друг друга.
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