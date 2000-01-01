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Конгресс осудил резолюцию ООН по израильским поселениям 06.01 06:49   MIGnews.com

Конгресс осудил резолюцию ООН по израильским поселениям

Конгресс США проголосовал за аннулирование резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающую израильскую поселенческую активность на палестинских территориях и в Восточном Иерусалиме.

Резолюция Конгресса №11 осуждает шаг ООН как “одностороннее” усилие, представляющее собой преграду на пути к миру и возлагающее на Израиль непропорциональную вину за продолжение конфликта.

За резолюцию проголосовали 342 конгрессмена, против - 80. Большинство голосовавших против - демократы.

Один из инициаторов резолюции, глава комитета по внешним делам Эд Ройс заявил: “Сегодня мы зафиксировали наше возражение против последней резолюции Совета Безопасности ООН, вредящей нашему союзнику”.

Ожидается, что резолюция будет также одобрена Сенатом, где в ее поддержку выступают представители обеих партий.

В ходе дебатов по резолюции спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что он был “потрясен” тем, что администрация Обамы позволила резолюции пройти через ООН, а конгрессмен-демократ от Флориды Тед Дойч сказал: “В этой резолюции евреи, молящиеся у Стены Плача - нарушение международных законов, но палестинский терроризм, подстрекательство к насилию и платежи семьям террористов игнорируются”.

Следующим шагом Конгресса и Сената, в случае, если резолюция СБ не будет аннулирована, станет снижение или прекращение финансирования деятельности ООН.
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