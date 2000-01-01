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Полиция допрашивала Нетаниягу 5 часов | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля06.01 06:38   MIGnews.com

Полиция допрашивала Нетаниягу 5 часов

Как уже сообщалось, в четверг, 6 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу был во второй раз допрошен полицией по подозрению в причастности к коррупции и получении дорогостоящих подарков.

Как сообщает Ynet, допрос главы израильского правительства завершился около полуночи, таким образом, он длился около 5 часов. Отмечается, что были подняты вопросы, касательно другого подозреваемого, который проходит по данному делу. Его личность пока не разглашается.

Журналист 2-го канала ИТВ Амнон Абрамович утверждает, что одним из бизнесменов (фигурант так называемого "Дела 1000"), которые одаривали Нетаниягу, является кинопродюсер, мультимиллиардер и владелец кинокомпании New Regency Films Арнон Милчен, и что за последние 7-8 лет он подарил премьеру сигар на сотни тысяч шекелей.

Информации о втором предпринимателе ("Деле 2000") информации пока никакой нет.

Сам Биньямин Нетаниягу отрицает все обвинения и уверен, что, как во все предыдущие скандалы, в которых его пытались обвинить, его недоброжелатели вновь останутся ни с чем.
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