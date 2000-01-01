06.01 20:56 MIGnews.com

"Администрация Трампа не расторгнет сделку с Ираном"

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Глава комитета по иностранным делам Сената США заявил в пятницу, 6 января, что Вашингтон резко отвергающий ядерную сделку с Ираном, может создать "кризис" и сказал, что он не ожидает такого подхода к сделке при администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа."На мой взгляд, расторжения сделки с Ираном не произойдет", - заявил журналистам американский сенатор Боб Коркер.Вместо этого он отметил, что ожидает четкое исполнение международного соглашения, в котором Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на смягчение санкций.Напомним, что менее месяца назад глава Международного агентства по атомной энергии посетил с визитом Иран во второй раз после того, как знаковое ядерное соглашение с мировыми державами вступило в силу в начале 2016 года.Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Иран будет соблюдать условия сделки, если другие страны будут это делать, и отметил, что отчеты МАГАТЭ должны быть "техническими и беспристрастными".