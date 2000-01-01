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Commons.wikimedia.org 07.01 07:15   MIGnews.com

Министр обороны США пожаловался на Владимира Путина

Действующий министр обороны США Эштон Картер считает, что Вашингтон не может наладить отношения с Москвой из-за российского президента Владимира Путина, который, по словам главы Пентагона, определяет успешность своей политики по “степени дискомфорта, создаваемого им во всем остальном мире”.

“Из-за этого нам так трудно навести мосты с российскими лидерами”, - заявил Картер, чьи полномочия подойдут к концу после вступления в должность президента США Дональда Трампа, в интервью The Wall Street Journal.

Кроме того, американский министр обороны раскритиковал российские власти за операцию в Сирии. По его словам, в этой республике РФ не сделала ничего для борьбы с террористической группировкой “Исламское государство” (запрещена в России), а “сражалась против умеренной оппозиции вместе с сирийским правительством”.

Эштон Картер также рассказал, что призвал новую администрацию Белого дома продолжать финансировать программы помощи европейским союзникам по НАТО для защиты от вмешательства Москвы, одной из целей которой, как утверждает политик, является разделение Североатлантического альянса и откол от него отдельных членов.

Ранее глава Пентагона неоднократно обвинял Россию в “бряцании оружием”, а также заявлял, что она представляет угрозу для своих соседей из стран-членов НАТО.
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