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flickr 06.01 19:40   MIGnews.com

Аббас: "Резолюция СБ ООН - против поселений, а не Израиля"

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН не является антиизраильским решением, как заявил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая перед группой около 200 израильских активистов, профессоров и бывших чиновников.

"Резолюция СБ ООН 2334 не была против Израиля; она была против поселений, ни больше, ни меньше", - сказал Аббас израильтянам, приехавшим со всего Израиля, чтобы встретиться с председателем ПА в Мукате, штаб-квартире Аббаса в Рамалле.

"В резолюции не говорится о не легитимности Израиля; речь идет о том, что незаконными являются израильские поселения ", - продолжил Махмуд Аббас.

Резолюция СБ ООН 2334, которая была принята 23 декабря, утверждает, что поселения "не имеют никакой юридической силы" и представляют собой препятствие для мира, как отметил председатель ПА.

В то время как палестинские чиновники приветствовали резолюцию, характеризуя ее как "историческую", израильские официальные лица отвергли эту резолюцию, назвав ее "позорной".

Председатель ПА Махмуд Аббас, который пребывал в хорошем настроении, используя движения руки, когда он говорил, добавил, что он и палестинское руководство категорически против насилия.

"Мы не верим в насилие, терроризм или экстремизм, и мы будем бороться против всех этих явлений открыто и тайно", - отметил Аббас решительно. "У нас нет другого выбора, кроме как жить в мире", - подчеркнул он.

С вступлением на пост председателя ПА в 2005 году, Аббас последовательно избегал насилия и решительно поддерживал сотрудничество в области безопасности между силами безопасности ЦАХАЛа и ПА.

По словам начальника разведки ПА Маджида Фараджа, силы безопасности ПА предотвратили сотни нападений на израильтян за прошедшие полтора года.

Представитель израильской делегации, Ури Авнери, бывший парламентарий и борец за мир, призвал израильскую и палестинскую стороны сесть за стол переговоров, чтобы достичь мирного соглашения.

"Мир между израильтянами и палестинцами не придет без сотрудничества. Мы не можем достичь мира, если обе стороны не сидят вместе", - заявил Авнери, сидя рядом с Аббасом.

93-летний Авнери также вспоминал дни, когда он посетил Аббаса и бывшего председателя ПА Ясира Арафата в Тунисе.

"Я встречался с Аббасом в Тунисе; мы были друзьями в течение более чем 35 лет", - заметил Авнери, взглянув на президента ПА.

Позже в своей речи Аббас сказал, что он будет готов возобновить переговоры с Израилем, если правительство Еврейского Государства заморозит строительство израильских поселений на территории Иудеи и Самарии.

"Замораживание поселений и позволит нам сесть за стол. Нет ничего невозможного с добрыми намерениями", - заявил Аббас.

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он встретится с Аббасом, но без предварительных условий, таких как замораживание строительства.

Аббас также заявил, что он рассчитывает на предстоящую международную мирную конференцию в Париже.

Махмуд Аббас и палестинское руководство энергично лоббировали мирную конференцию по созданию многостороннего механизма для контроля за мирным процессом, аналогичным тому, который был во время переговоров о ядерном соглашении с Ираном.

В заключение своего выступления 81-летний палестинский лидер поблагодарил группу израильтян, которые пришли, говоря, что их приезд в Рамаллу посылает важное сообщение.

Аббас встретился с несколькими группами израильтян, включая государственных служащих и представителей гражданского общества за прошедший год.

Во время недавней конференции руководства ФАТХ, Аббас заявил, что важно информировать израильтян палестинского нарратива.

После своего выступления Аббас быстро вернулся в свой кабинет, но вернулся через несколько минут, чтобы сфотографироваться со своими израильскими гостями.
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