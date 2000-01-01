06.01 19:40 MIGnews.com

Аббас: "Резолюция СБ ООН - против поселений, а не Израиля"

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Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН не является антиизраильским решением, как заявил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая перед группой около 200 израильских активистов, профессоров и бывших чиновников."Резолюция СБ ООН 2334 не была против Израиля; она была против поселений, ни больше, ни меньше", - сказал Аббас израильтянам, приехавшим со всего Израиля, чтобы встретиться с председателем ПА в Мукате, штаб-квартире Аббаса в Рамалле."В резолюции не говорится о не легитимности Израиля; речь идет о том, что незаконными являются израильские поселения ", - продолжил Махмуд Аббас.Резолюция СБ ООН 2334, которая была принята 23 декабря, утверждает, что поселения "не имеют никакой юридической силы" и представляют собой препятствие для мира, как отметил председатель ПА.В то время как палестинские чиновники приветствовали резолюцию, характеризуя ее как "историческую", израильские официальные лица отвергли эту резолюцию, назвав ее "позорной".Председатель ПА Махмуд Аббас, который пребывал в хорошем настроении, используя движения руки, когда он говорил, добавил, что он и палестинское руководство категорически против насилия."Мы не верим в насилие, терроризм или экстремизм, и мы будем бороться против всех этих явлений открыто и тайно", - отметил Аббас решительно. "У нас нет другого выбора, кроме как жить в мире", - подчеркнул он.С вступлением на пост председателя ПА в 2005 году, Аббас последовательно избегал насилия и решительно поддерживал сотрудничество в области безопасности между силами безопасности ЦАХАЛа и ПА.По словам начальника разведки ПА Маджида Фараджа, силы безопасности ПА предотвратили сотни нападений на израильтян за прошедшие полтора года.Представитель израильской делегации, Ури Авнери, бывший парламентарий и борец за мир, призвал израильскую и палестинскую стороны сесть за стол переговоров, чтобы достичь мирного соглашения."Мир между израильтянами и палестинцами не придет без сотрудничества. Мы не можем достичь мира, если обе стороны не сидят вместе", - заявил Авнери, сидя рядом с Аббасом.93-летний Авнери также вспоминал дни, когда он посетил Аббаса и бывшего председателя ПА Ясира Арафата в Тунисе."Я встречался с Аббасом в Тунисе; мы были друзьями в течение более чем 35 лет", - заметил Авнери, взглянув на президента ПА.Позже в своей речи Аббас сказал, что он будет готов возобновить переговоры с Израилем, если правительство Еврейского Государства заморозит строительство израильских поселений на территории Иудеи и Самарии."Замораживание поселений и позволит нам сесть за стол. Нет ничего невозможного с добрыми намерениями", - заявил Аббас.Со своей стороны, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он встретится с Аббасом, но без предварительных условий, таких как замораживание строительства.Аббас также заявил, что он рассчитывает на предстоящую международную мирную конференцию в Париже.Махмуд Аббас и палестинское руководство энергично лоббировали мирную конференцию по созданию многостороннего механизма для контроля за мирным процессом, аналогичным тому, который был во время переговоров о ядерном соглашении с Ираном.В заключение своего выступления 81-летний палестинский лидер поблагодарил группу израильтян, которые пришли, говоря, что их приезд в Рамаллу посылает важное сообщение.Аббас встретился с несколькими группами израильтян, включая государственных служащих и представителей гражданского общества за прошедший год.Во время недавней конференции руководства ФАТХ, Аббас заявил, что важно информировать израильтян палестинского нарратива.После своего выступления Аббас быстро вернулся в свой кабинет, но вернулся через несколько минут, чтобы сфотографироваться со своими израильскими гостями.