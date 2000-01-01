07.01 05:19 MIGnews.com

Пейдж призвал изменить стратегию в отношении России

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Враждебность уходящий американской администрации по отношению к России и обвинения в якобы вмешательстве в выборы 8 ноября подчеркивает острую необходимость изменить стратегию отношений с Москвой. Об этом в интервью агентству Sputnik рассказал экс-советник штаба Дональда Трампа Картер Пейдж."К сожалению, Вашингтон на протяжении десятилетий продолжает кидать камни в Россию. Основным влиянием стала увеличившаяся геополитическая нестабильность по всему миру, которая ослабляет позицию США", — сказал он.По словам Пейджа, в мире давно назрела необходимость в лидерстве, а также в окончании нечестной политики.Представители американских спецслужб дали показания на слушаниях по вопросу обвинений России в кибератаках во время президентской кампании-2016. 7 января должен состояться спецбрифинг разведслужб для Дональда Трампа по этой же теме.США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую гонку. При этом никаких доказательств представлено не было. Москва все обвинения отрицает, передают РИА Новости.