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Трамп: `Мексика возместит затраты на строительство стены` 06.01 18:23   MIGnews.com

Трамп: "Мексика возместит затраты на строительство стены"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал в пятницу, 6 декабря, СМИ, которые сообщили, что американские налогоплательщики будут платить за запланированную пограничную стену с Мексикой.

Дональда Трампа возмутило, что СМИ даже не упомянули о том, что американские средства, используемые для запуска проекта, будут погашены позднее Мексикой.

"Нечестные СМИ не сообщают, чем любые деньги, потраченные на строительство Великой стены (ради скорости), окупятся Мексикой позже!", - написал Трамп в Twitter.

Ранее во время президентской гонки новоизбранного президента США не раз критиковали за его желание возвести на границе с Мексикой стену.
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