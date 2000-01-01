06.01 18:23 MIGnews.com

Трамп: "Мексика возместит затраты на строительство стены"

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал в пятницу, 6 декабря, СМИ, которые сообщили, что американские налогоплательщики будут платить за запланированную пограничную стену с Мексикой.Дональда Трампа возмутило, что СМИ даже не упомянули о том, что американские средства, используемые для запуска проекта, будут погашены позднее Мексикой."Нечестные СМИ не сообщают, чем любые деньги, потраченные на строительство Великой стены (ради скорости), окупятся Мексикой позже!", - написал Трамп в Twitter.Ранее во время президентской гонки новоизбранного президента США не раз критиковали за его желание возвести на границе с Мексикой стену.