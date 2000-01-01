США потратили $3,4 млрд в ответ на “российские провокации”
Глава Госдепартамента США Джон Керри на пресс-конференции заявил, что американские власти потратили около $3,4 млрд на защиту своих союзников в ответ на “российские провокации”. Расшифровка выступления опубликована на сайте ведомства.
“Мы твердо поддерживаем демократическую Украину и отвечаем на российские провокации путем оказания помощи нашим союзникам в Северной и Центральной Европе”, — сказал он.
Керри добавил, что сумма помощи составила около $3,4 млрд, в четыре раза больше предыдущей. По словам госсекретаря США, она была необходима “нашим друзьям на линии фронта”, чтобы гарантировать их безопасность и выстроить оборону.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Бремерхафене началась переброска военной техники бронетанковой бригады США.