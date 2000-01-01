Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






США потратили $3,4 млрд в ответ на “российские провокации” | Фото: Thinkstock06.01 17:30   MIGnews.com

США потратили $3,4 млрд в ответ на “российские провокации”

Глава Госдепартамента США Джон Керри на пресс-конференции заявил, что американские власти потратили около $3,4 млрд на защиту своих союзников в ответ на “российские провокации”. Расшифровка выступления опубликована на сайте ведомства.

“Мы твердо поддерживаем демократическую Украину и отвечаем на российские провокации путем оказания помощи нашим союзникам в Северной и Центральной Европе”, — сказал он.

Керри добавил, что сумма помощи составила около $3,4 млрд, в четыре раза больше предыдущей. По словам госсекретаря США, она была необходима “нашим друзьям на линии фронта”, чтобы гарантировать их безопасность и выстроить оборону.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Бремерхафене началась переброска военной техники бронетанковой бригады США.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:15
Министр обороны США пожаловался на Владимира Путина
17:52
Израильская компания разработала дрон-"скорую помощь"
17:18
Более 30 заключенных бразильской тюрьмы обнаружены мертвыми
16:56
Землетрясение в Иране: 4 погибших, десятки раненых
16:33
В Турции задержаны 18 причастных к теракту в Измире
16:17
Дутерте: РФ станет союзником и защитником Филиппин
15:49
Иордания: "Переезд посольства США обернется катастрофой"
15:21
СМИ: Все послы Обамы будут сняты с постов
15:05
ХАМАC: мы приветствуем посредничество Египта
14:49
Орен Хазан предложил руку и сердце на сцене театра  
14:48
Германия: на пляж выбросило тысячи киндер-сюрпризов  
14:26
Нетаниягу: Конгресс знает, что Стена Плача не оккупирована
13:54
В дом мэра бросили гранату. Задержан известный раввин
13:38
Керри анонсировал свой уход из политики
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus