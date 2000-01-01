06.01 15:49 MIGnews.com

Иордания: "Переезд посольства США обернется катастрофой"

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Представитель правительства Иордании предупредил в четверг, 5 января, что последствия могут быть "катастрофическими", если новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание переместить американское посольство в Израиле в Иерусалим.Такой шаг может повлиять на отношения между США и региональными союзниками, в том числе на отношения с Иорданией, как заявил министр Мухаммед Монами The Associated Press, впервые публично комментируя решение Трампа.Перемещение посольства США из Тель-Авива в Иерусалим станет "красной чертой" для Иордании, "накалит исламские и арабские улицы", и послужит "подарком для экстремистов", как заявил иорданский министр, добавив, что Иордания будет использовать все возможные политические и дипломатические средства для предотвращения таких решений.США считают прозападную Иорданию важным союзником на турбулентном Ближнем Востоке. Королевство является ключевым членом возглавляемой США военной коалиции против боевиков террористической группировки Исламское Государство, также известной как ISIS, в Сирии и Ираке, а также поддерживает осторожные связи в сфере безопасности с Израилем.Иордания также имеет долю в Иерусалиме, выступая в качестве хранителя Храмовой горы, почитаемой как мусульманами, так и евреями.Иорданский министр сказал, что переезд в посольства США в Иерусалим "будет иметь катастрофические последствия на нескольких уровнях, в том числе, повлияет на ситуацию в регионе". Он сказал, что страны региона, скорее всего, "будут думать о разных вещах и мерах, которые они должны предпринять для того, чтобы этого не происходило "."Это, безусловно, повлияет на двусторонние отношения между странами региона", - подчеркнул он.Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил во время президентской кампании, что он намерен перенести посольство США в Иерусалим.По имеющимся данным, консультанты Трампа уже находятся в процессе планирования перемещения посольства.