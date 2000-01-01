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Wikimedia commons 06.01 16:17   MIGnews.com

Дутерте: РФ станет союзником и защитником Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником его страны. Об этом он заявил во время осмотра в порту Манилы большого противолодочного корабля ВМФ РФ “Адмирал Трибуц”.

Российские корабль “Адмирал Трибуц” и танкер “Борис Бутома” прибыли в филиппинский порт для пополнения запасов продуктов, отдыха команды, а также посещения с дружественным визитом представителей ВС Филиппин и пробудут здесь до 7 января.

“Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью: для игры, пополнения запасов или, может быть, нашей защиты”, - приводит слова Дутерте агентство Рейтер.

Глава Филиппин также обменялся рукопожатиями с замкомандующего Тихоокеанским флотом, контр-адмиралом Эдуардом Михайловым.
Ранее Родриго Дутерте заявлял, что его страна готова провести совместные военные учения с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.
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