06.01 14:26 MIGnews.com

Нетаниягу: Конгресс знает, что Стена Плача не оккупирована

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Реакция премьер-министра Биньямина Нетаниягу на решение палаты представителей Конгресса США:"После возмутительной антиизраильской резолюции, принятой Советом Безопасности ООН, вчера Конгресс США принял другое решение. Подавляющее большинство членов Конгресса поддержали Израиль и осудили решение Совбеза.Члены Конгресса знают, что Стена Плача это не оккупированная территория, поэтому они выразили намерение отменить или изменить антиизраильскую резолюцию ООН.Именно это является нашим намерением, программой наших действий.Спасибо вам, члены Конгресса. Спасибо тебе, Америка".