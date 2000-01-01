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flickr 06.01 15:21   MIGnews.com

СМИ: Все послы Обамы будут сняты с постов

Согласно источникам New York Times, команда будущего президента США Дональда Трампа приказала послам, которые были назначены на должности "благодаря дружбе с Бараком Обамой", должны покинуть свои посты до инаугурации нового главы государства.

Например, в приказе значатся послы в ООН, Чехии, Бельгии, Новой Зеландии, Коста-Рике.

Как поясняет издание, будут уволены только так называемые "политические" послы, все остальные дипломаты продолжат свою работу. Как пояснили в команде Трампа, это абсолютно обычное явление и "политические" послы почти всегда возвращаются в США после окончания мандата президента. Кроме того, послы всегда могут решить вопросы в индивидуальном порядке.
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