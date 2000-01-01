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Израильский спутник обнаружил ракеты `Искандер` в Сирии 06.01 13:19   MIGnews.com

Израильский спутник обнаружил ракеты "Искандер" в Сирии

Снимки, сделанные спутником израильской компании ImageSat показали, что на территории Сирии создана база баллистических ракет “Искандер”.

Ракеты развернуты на базе ВКС России в Латакии. Снимки сделаны спутником Eros B.

Согласно данным ImageSat на снимках - два тягача с ракетами Искандер, снятые на базе в Латакии .

“Искандер” - ракета класса “земля-земля” с дальностью полета 500 км. Ракета работает на твердом топливе, может нести различные, в том числе и ядерные боеголовки.

По данным в западной (германской) прессе ракеты “Искандер” были размещены в Калининграде в декабре 2013 года, в качестве ответа на развертывание элементов американской ПРО в Польше и Румынии.

“Искандер” (SS-26) была разработана для того, чтобы заменить устаревшие ракеты Scud.

“Искандер” отличается повышенной точностью и в половине случаев взрывается в радиусе семь метров от цели. Точность Scud характеризовалась радиусом попадания 450 метров от цели.
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