06.01 13:19 MIGnews.com

Израильский спутник обнаружил ракеты "Искандер" в Сирии

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Снимки, сделанные спутником израильской компании ImageSat показали, что на территории Сирии создана база баллистических ракет “Искандер”.Ракеты развернуты на базе ВКС России в Латакии. Снимки сделаны спутником Eros B.Согласно данным ImageSat на снимках - два тягача с ракетами Искандер, снятые на базе в Латакии .“Искандер” - ракета класса “земля-земля” с дальностью полета 500 км. Ракета работает на твердом топливе, может нести различные, в том числе и ядерные боеголовки.По данным в западной (германской) прессе ракеты “Искандер” были размещены в Калининграде в декабре 2013 года, в качестве ответа на развертывание элементов американской ПРО в Польше и Румынии.“Искандер” (SS-26) была разработана для того, чтобы заменить устаревшие ракеты Scud.“Искандер” отличается повышенной точностью и в половине случаев взрывается в радиусе семь метров от цели. Точность Scud характеризовалась радиусом попадания 450 метров от цели.